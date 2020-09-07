Две перекладины и вынос с линии ворот: в матче чемпионата Украины случился курьез

Михаил Морозов Футбол 15:32, 7.09.2020 Обновлено: 15:40, 7.09.2020

В матче первого тура Второй лиги Украины между "Карпатами" и "Подольем" (0:3) случился курьез.

В начале первого тайма поединка при счете 0:0 гости упустили несколько убойных шансов забить гол. Футболисты "Подолья" четыре раза пробивали по воротам львовян из пределов вратарской площади, но так и не сумели отправить мяч в сетку. Сначала "Карпаты" выручил голкипер, затем он же перевел мяч в перекладину, после третьего удара "круглый" без посторонней помощи угодил в каркас ворот, а четвертая попытка не стала результативной только благодаря невероятной реакции защитника.

Несмотря на везение в начале матча, львовский клуб разгромно уступил "Подолью" на своем поле, пропустив три безответных гола еще в первом тайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист харьковского клуба "Металлист-1925" Ярослав Ямполь забил гол-шедевр с 22 метров ударом с лета.

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