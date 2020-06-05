Две кандидатуры: стало известно, кто может стать тренером "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 11:55, 5.06.2020

Киевское "Динамо" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды вместо Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, кроме Юрия Семина, слухи о возвращении которого в "Динамо" ранее появились в СМИ, столичный клуб интересуется наставником венгерского "Ференцвароша" Сергеем Ребровым. Он, как и российский специалист, уже работал с "Динамо" – в 2014-2017 годах. Под его руководством команда выиграла украинскую Премьер-лигу в 2015-м и 2016-м, завоевала Кубок Украины в 2014-м и 2015-м и Суперкубок в 2016-м.

Нынешний тренер "Динамо" Алексей Михайличенко
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Отмечается, что руководство киевлян еще не делало Реброву и Семину конкретных предложений по контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о назначении российского специалиста тренером команды.

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