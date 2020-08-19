Две голевые Милевского помогли "Динамо" с разгромом выйти в следующий раунд ЛЧ

Михаил Морозов Футбол 10:10, 19.08.2020

Украинский нападающий Артем Милевский помог брестскому "Динамо" разгромить "Астану" и выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Команда нашего соотечественника забила четыре безответных мяча уже к 37-й минуте поединка, а во втором тайме уверенно довела дело до победы со счетом 6:3. В моменте с четвертым голом "Динамо" Милевский пасом в одно касание вывел партнера на рандеву с голкипером, а затем помог брестскому клубу отличиться в пятый раз, обыграв защитника и выдав передачу на свободного одноклубника.

В следующем раунде команда украинца встретится с победителем пары "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) – "Сараево" (Босния).

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

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