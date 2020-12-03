Два украинца попали в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попали в символическую сборную пятого тура Лиги чемпионов.

Как сообщается на странице авторитетного статистического портала SofaScore в Twitter, вратарь "горняков" за свое выступление в победном матче против мадридского "Реала" (2:0) получил оценку 8,6, а наш английский легионер заработал 8,1 благодаря своим действиям в поединке против "Порту" (0:0). Напомним, что Зинченко стал лучшим игроком этой встречи.

Наивысшую оценку среди всех футболистов, выходивших на поле в пятом туре ЛЧ, получил нападающий "Челси" Оливье Жиру (10 баллов). Француз сделал покер в ворота "Севильи", обеспечив своей команде первое место в квартете, и установил рекорд турнира.

Символическая сборная пятого тура ЛЧ Twitter SofaScore

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы "Шахтера" над "Реалом" в группе B закрутилась невероятная интрига, когда все четыре клуба имеют шанс на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Мы рассказали, что необходимо "горнякам" для выхода в еврокубковую весну.