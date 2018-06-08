Это невозможно! Англия выиграла спарринг перед ЧМ-2018, положив два нереальных гола: видеофакт

Сборная Англии обыграла костариканцев в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Подопечные Гарета Саутгейта забили два красивых безответных мяча в ворота кипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.
Почин положил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который метров с 25 пушечным ударом положил мяч в дальний от вратаря угол. Случилось это на 13 минуте матча.
7 червня 2018 р.
Удвоил преимущество "трех львов" на 76 минуте форвард лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбек, вышедший на замену вместо Джейми Варди из "Лестера". Ассистировал ему в этом эпизоде также вышедший со скамейки полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли.
7 червня 2018 р.
Алли, будучи в штрафной соперника, зряче послал мяч на партнера, который в прыжке головой воткнул мяч в ворота.
Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны суммы премиальных футболистов сборной России на ЧМ.
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