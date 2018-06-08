Это невозможно! Англия выиграла спарринг перед ЧМ-2018, положив два нереальных гола: видеофакт

Сборная Англии обыграла костариканцев в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Подопечные Гарета Саутгейта забили два красивых безответных мяча в ворота кипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.

Почин положил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который метров с 25 пушечным ударом положил мяч в дальний от вратаря угол. Случилось это на 13 минуте матча.

Удвоил преимущество "трех львов" на 76 минуте форвард лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбек, вышедший на замену вместо Джейми Варди из "Лестера". Ассистировал ему в этом эпизоде также вышедший со скамейки полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли.

Алли, будучи в штрафной соперника, зряче послал мяч на партнера, который в прыжке головой воткнул мяч в ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны суммы премиальных футболистов сборной России на ЧМ.