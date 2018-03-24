Два невероятных гола за 50 секунд "свели с ума" комментатора в прямом эфире

Лидер сборной Чили Артуро Видаль отметился фантастическим ударом в товарищеском матче против Швеции. 30-летний игрок "Баварии" на 21-й минуте бахнул с полулета четко в девятку.

Шедевр заставил комментатора английского телевидения буквально потерять разум от восторга и кричать все время, пока футболисты соперника разыграли с центра поля. Однако не успел журналист успокоиться, как шведы забили такой же великолепный гол, что еще его больше раззадорило.

Швеция – Чили - 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 22 Видаль, 1:1 – 23 Тойвонен, 1:2 – 90 Боладос.

Швеция – Нордфельдт, Гранквист, Линделеф, Люстиг (Ларссон, 81), Ольссон, Классон, Ларссон (Хильемарк, 79), Свенссон, Форсберг (Сема, 79), Берг, Тойвонен.

Чили – Эррера, Босежур, Марипан, Роко, Сагаль (Боладос, 71), Эрнандес (Вальдес, 61), Варгас (Кастильо, 61), Видаль, Санчес, Арангис, Исла (Диас, 79).

Предупреждения: Люстиг (45), Исла (45), Видаль (90).

Напомним, что недавно немецкий футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона".