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18 мая • обновлено в 19:27
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Два клуба УПЛ грубо нарушили карантин: стало известно о скандальной ситуации

2.6т
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Луганская "Заря" и "Днепр-1" грубо нарушили условия самоизоляции и провели товарищеский матч во время карантина.

Такими данными располагает известный журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас. при этом он привел пример австрийской Бундеслиги, где клубы выразили возмущение тренировками одного из участников.

"В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Кипеш страшный. А в Украине все клубы знают, что "Днепр-1" с "Зарей" во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал..." – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство и участники УПЛ приняли решение о планах возобновить первенство 30 мая. При этом президент "Динамо" Игорь Суркис неожиданно высказался о поддержке донецкого "Шахтера".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Теги
ФК Днепр ФК Заря
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