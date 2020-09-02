Два клуба и 700 млн евро: СМИ узнали о новом контракте Месси

Александр Чеканов Футбол 12:12, 2.09.2020

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласовал пятилетний контракт с компанией City Football Group, в структуру которой входит английский "Манчестер Сити".

Такими данными располагает издание Daily Record. По его информации, соглашение сделает аргентинца самым высокооплачиваемым спортсменов в истории. Пятилетний договор принесет Месси 700 миллионов евро.

При этом утверждается, что три сезона по контракту Лионель проведет в "Манчестер Сити", а затем переберется в американский "Нью-Йорк Сити", который также входит в City Football Group.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали жесткое условие для Лионеля Месси, если он хочет бесплатно покинуть "Барселону". А журналист Эду Агирре назвал поступок аргентинца, который решил уйти из каталонского клуба, величайшим предательством в истории футбола.

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