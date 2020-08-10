Два игрока 'Динамо' заразились коронавирусом: спортивные итоги 9 августа

В киевском "Динамо" заразились коронавирусом два футболиста, а владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 августа.
Кроме того, украинский футболист Роман Зозуля признан самым ценным игроком сезона в "Альбасете". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Владелец "Спартака": мы снимаемся с чемпионата России. Пусть играют без нас!
Два футболиста "Динамо" заразились COVID-19
Украинец Зозуля признан самым ценным футболистом в испанском клубе
Заболевший коронавирусом футболист "Динамо" обратился к журналистам
Экс-подруга Неймара поразила откровенным нарядом в Монако
Одесские таможенники уничтожили две тысячи футбольных мячей с надписью Евро-2020