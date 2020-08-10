Два игрока 'Динамо' заразились коронавирусом: спортивные итоги 9 августа

В киевском "Динамо" заразились коронавирусом два футболиста, а владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России.

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Кроме того, украинский футболист Роман Зозуля признан самым ценным игроком сезона в "Альбасете". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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