Два игрока "Динамо" заразились COVID-19 и пропустят матчи Лиги чемпионов – СМИ

Александр Чеканов Футбол 13:43, 26.10.2020 Обновлено: 14:02, 26.10.2020

Лидеры киевского "Динамо" Георгий Бущан и Виталий Миколенко не сыграют с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает портал meta-ratings.com.ua, по данным которого футболисты сдали положительные тесты на коронавирус.

Оба игрока уже отправились на самоизоляцию, где должны провести 14 дней. Таким образом, Бущан и Миколенко пропустят не только выезд в Будапешт, но и поединок на "Камп Ноу" с "Барселоной", который состоится 4 ноября.

Кроме того, COVID-19 заразился тренер по физической подготовке "Динамо" Виталий Кулыба.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги чемпионов с "Ференцварошем" киевское "Динамо" минимально обыграло "Александрию" в седьмом туре Премьер-лиги.

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