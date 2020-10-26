Два игрока "Динамо" заразились COVID-19 и пропустят матчи Лиги чемпионов – СМИ

Лидеры киевского "Динамо" Георгий Бущан и Виталий Миколенко не сыграют с венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает портал meta-ratings.com.ua, по данным которого футболисты сдали положительные тесты на коронавирус.

Оба игрока уже отправились на самоизоляцию, где должны провести 14 дней. Таким образом, Бущан и Миколенко пропустят не только выезд в Будапешт, но и поединок на "Камп Ноу" с "Барселоной", который состоится 4 ноября.

Кроме того, COVID-19 заразился тренер по физической подготовке "Динамо" Виталий Кулыба.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги чемпионов с "Ференцварошем" киевское "Динамо" минимально обыграло "Александрию" в седьмом туре Премьер-лиги.