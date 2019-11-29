Два игрока "Динамо" попали в сборную тура Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Виктор Цыганков стали единственными представителями Украины в сборной недели пятого тура Лиги Европы.
Полузащитники столичного клуба в игре с "Мальме" записали на свой счет по одному забитому мячу, а украинец добавил к нему еще и голевую передачу.
Беньямин Вербич и Виктор Цыганков
Динамо Киев от Шурика
🔝 This week's top performers 😍 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 ноября 2019 г.
⚽️ If you could sign 1 for your club... ? 🤔#UEL | @FedExEurope
Напомним, что результативные действия Вербича и Цыганкова не помогли "Динамо" добыть хотя бы ничью в выездном поединке против скандинавов. Теперь киевлянам остается побеждать "Лугано" в домашнем матче и надеяться на осечку шведов в игре с "Копенгагеном".
Стоит отметить, что Беньямин Вербич не сможет помочь своей команде в последнем туре.
Как сообщал OBOZREVATEL, гол на последних секундах принес "Мальме" победу над киевским "Динамо".
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