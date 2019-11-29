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30 ноября • обновлено в 11:24
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Два игрока "Динамо" попали в сборную тура Лиги Европы

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Футболисты киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Виктор Цыганков стали единственными представителями Украины в сборной недели пятого тура Лиги Европы.

Полузащитники столичного клуба в игре с "Мальме" записали на свой счет по одному забитому мячу, а украинец добавил к нему еще и голевую передачу.

Беньямин Вербич и Виктор Цыганков

Беньямин Вербич и Виктор Цыганков

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Напомним, что результативные действия Вербича и Цыганкова не помогли "Динамо" добыть хотя бы ничью в выездном поединке против скандинавов. Теперь киевлянам остается побеждать "Лугано" в домашнем матче и надеяться на осечку шведов в игре с "Копенгагеном".

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Стоит отметить, что Беньямин Вербич не сможет помочь своей команде в последнем туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол на последних секундах принес "Мальме" победу над киевским "Динамо".

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Тема
Лига Европы
Персоны
Виктор Цыганков Беньямин Вербич
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ну хоть куда-то эти идиоты "попали". В ворота скот никак попасть не может!
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