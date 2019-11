Два игрока "Динамо" попали в сборную тура Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Виктор Цыганков стали единственными представителями Украины в сборной недели пятого тура Лиги Европы.

Полузащитники столичного клуба в игре с "Мальме" записали на свой счет по одному забитому мячу, а украинец добавил к нему еще и голевую передачу.

