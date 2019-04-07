Футболист сборной Украины сделал дубль и был выгнан с матча в Бельгии

Украинский футболист бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, сделал дубль и заработал прямую красную карточку в матче 3-го тура плей-офф чемпионата страны в Высшей лиге против "Гента".

На 43-й минуте полузащитник сборной Украины четко реализовал пенальти, открыв счет в поединке.

Перед самым перерывом 25-летний уроженец Житомира роскошным дальним ударом оформил дубль.

Оставшееся время Малиновский был самой заметной фигурой на поле, но на последней минуте получил прямую красную карточку. Во время борьбы Руслан случайно зацепил упавшего соперника бутсой по лицу.

Арбитр посчитал, что украинец сделал это умышленно и выгнал нашего соотечественника с поля. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу "Генка".

Всего в Бельгии за 44 матча Руслан забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Малиновский забил фантастический гол в Бельгии. 25-летний хавбек отметился в игре 19-го тура против "Остенде".

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