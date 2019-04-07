МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболист сборной Украины сделал дубль и был выгнан с матча в Бельгии

725Читать материал на украинском

Украинский футболист бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, сделал дубль и заработал прямую красную карточку в матче 3-го тура плей-офф чемпионата страны в Высшей лиге против "Гента".

На 43-й минуте полузащитник сборной Украины четко реализовал пенальти, открыв счет в поединке.

Перед самым перерывом 25-летний уроженец Житомира роскошным дальним ударом оформил дубль.

Оставшееся время Малиновский был самой заметной фигурой на поле, но на последней минуте получил прямую красную карточку. Во время борьбы Руслан случайно зацепил упавшего соперника бутсой по лицу.

Арбитр посчитал, что украинец сделал это умышленно и выгнал нашего соотечественника с поля. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу "Генка".

Всего в Бельгии за 44 матча Руслан забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

Новости
Лидера сборной Украины Руслана Малиновского позвали в Россию: появился жесткий ответ агента

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Малиновский забил фантастический гол в Бельгии. 25-летний хавбек отметился в игре 19-го тура против "Остенде".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "чемпионат Бельгии" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Бельгии
Персона
Руслан Малиновский
Тег
ФК Генк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения