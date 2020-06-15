Два футболиста УПЛ претендуют на звание лучшего молодого игрока 2020 года

Полузащитники киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и донецкого "Шахтера" Тете попали в список из 100 претендентов на приз Golden Boy-2020, который вручается лучшему молодому футболисту году.

На сайте итальянского издания Tuttosport можно поддержать одного из игроков, выступающих в украинской Премьер-лиге. Стоит отметить, что в список претендентов попали такие известные футболисты, как Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Ансу Фати ("Барселона"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Д).

Напомним, что в прошлом году обладателем этой награды стал нападающий мадридского "Атлетико" Жоао Феликс, а украинский голкипер Андрей Лунин занял 15-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня 2019 года Цитаишвили в составе молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20, забив один из голов в финале.