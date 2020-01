Душераздирающе! Тренер расплакался после выполнения обещания трагически погибшему сыну

Тренер мексиканской футбольной команды "Монтеррей" Антонио Мохамед выполнил обещание, которое дал своему 9-летнему сыну, погибшему почти 14 лет назад. Его клуб стал чемпионом страны.

В сезоне 1998-2000 годов Мохамед выступал за "Мотеррей", который очень полюбился его сыну Фариду. Тогда он не смог закрепиться в команде, однако пообещал сыну, что вернется и клуб выиграет титул чемпиона, передает Photos of Football в Twitter.

В 2006 году Мохамед с сыном попали в страшную аварию, которая грозила ему ампутацией ноги. Сын же в результате ДТП погиб. В октябре 2019 года Мохамед вернулся в команду и стал с ней победителем чемпионата Мексики. После выполнения данного сыну обещания тренер расплакался.

Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he’d return to his son’s favorite team Monterrey one day and win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.



Yesterday he accomplished that promise and burst into tears after the final whistle. pic.twitter.com/r0hKTMfNqf