Дурные голы: тренер Сербии отреагировал на фиаско во Львове

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич шокирован поражением своей команды от Украины в отборе Евро-2020.

На "Арене Львов" балканцы проиграли – 5:0, чем серьезно озадачили своего наставника.

Младен Крстаич Федерация футбола Сербии

"Стоит признать, что Украина победила полностью заслужено. Конечно, я не доволен результатом. Начало матча немного растянулось – была резкая игра, от штрафной до штрафной. Потом мы пропустили два "дурных" гола и я попытался перестроить формацию команды. Но в итоге у нас ничего не вышло. Теперь главное восстановить футболистов к следующей игре, собраться и в понедельник добыть победу", – сказал Крстаич.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем Украина – Сербия во Львове состоялся марш дружбы фанатов Хорватии и Украины.

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