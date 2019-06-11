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"Думал, не выстоим": тренер сборной Украины прокомментировал победу над Италией

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Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал историческую победу над Италией на чемпионате мира по футболу.

Александр Петраков в матче Украина - Италия

Александр Петраков в матче Украина - Италия

"Доволен ребятами – это их победа. Булецу я знаю пять лет. Прекрасный парень во всех смыслах, отличный футболист растет. Он молодец, забил решающий мяч, но выделять кого-то одного я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу. Эпизода с отмененным голом итальянцев я не видел. Но Бондарь сказал, что противник ударил его по лицу. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное, правильное решение. Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – цитирует Петракова пресс-служба УАФ.

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Напомним, что полуфинальный матч чемпионата мира по футболу U-20 Украина - Италия завершился со счетом 1:0. Мяч 65-й на минуте забил Булеца.

На последних секундах итальянцы забили ответный гол, но бразильский арбитр Рафаэль Клаус после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот. Такое решение в Италии назвали позором.

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Место
ПольшаГдыня
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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