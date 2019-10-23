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23 октября • обновлено в 18:08
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Дуэт с Милевским: экс-футболист сборной Украины подписал сенсационный контракт

1.2т Читать материал на украинском

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Евгений Хачериди подписал контракт с белорусским клубом "Динамо" (Брест).

Евгений Хачериди стал игроком белорусского клуба

Евгений Хачериди стал игроком белорусского клуба

ФК "Динамо" Брест

Как сообщает официальный сайт команды, соглашение с украинским игроком рассчитано на два года.

32-летний бывший футболист киевского "Динамо" находился в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он числился в составе греческого ПАОКа, однако последний официальный матч провел еще в январе 2019 года.

Белорусские болельщики восприняли новость о трансфере украинца с восторгом. "Вот это подписание! Не знаю, в какой он сейчас форме, но раньше был основным игроком сборной", "Это огонь! Хоть и возрастной", "Бомба", "С Милевским составят связку, правда не на поле", - комментируют поклонники на белорусском сайте "Трибуна".

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Евгений Хачериди присоединился в "Динамо" (Брест) к другим исполнителям из Украины - экс-форварду киевского "Динамо" Артему Милевскому, воспитаннику "Шахтера" Александру Нойоку и бывшему нападающему "Черноморца" Алексею Хобленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский на одном из матчей задорно исполнил гимн Беларуси, чем всполошил соцсети.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Хачериди
Место
Беларусь Брест
Тег
Динамо Брест
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