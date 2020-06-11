Дубль Шевченко принес Украине победу на домашнем Евро-2012: как это было

11 июня 2012 года сборная Украина добыла волевую победу над Швецией в стартовом матче домашнего Евро-2012 на НСК "Олимпийский".

В первом тайме поединка зрители забитых мячей не увидели, зато во второй половине команды выдали ударный отрезок с 52-й по 62-ю минуту, который вместил в себя все голы в матче. Главная звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович открыл счет, замкнув прострел партнера с близкого расстояния, но затем свое слово сказал Андрей Шевченко. Легендарный украинский нападающий отметился двумя точными ударами головой, которые перевернули ход встречи и принесли нашей сборной единственную победу на домашнем чемпионате – 2:1.

Андрей Шевченко Команда №1

В следующем матче, старт которого был задержан из-за проливного дождя в Донецке, Украина уступила французам со счетом 0:2, а в решающем поединке против Англии наша команда потерпела еще одно поражение, на этот раз минимальное – 0:1. Та встреча запомнилась всем украинским болельщикам из-за незасчитанного гола Марко Девича, когда арбитр за воротами не заметил, что мяч пересек линию ворот англичан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая 2003 года Шевченко забил последний пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" и стал первым украинцем, которому удалось выиграть этот турнир.