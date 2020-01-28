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28 января • обновлено в 14:02
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Дубль новичка: "Динамо" победой закончило первый сбор в Турции

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Киевское "Динамо" обыграло "Кайрат" со счетом 2:0 благодаря дублю Ибрагима Каргбо-младшего, добыв четвертую победу в последнем товарищеском матче на первом сборе в Турции.

Первый тайм поединка закончился нулевой ничьей, а уже во второй половине Виталию Буяльскому и Каргбо-младшему удалось разыграть две идентичных комбинации – первый простреливает низом, а второй отправляет мяч в сетку пустых ворот. Эти голы стали первыми для бельгийского новичка киевлян, который зимой присоединился к команде на правах свободного агента.

Ибрагим Каргбо-младший

Ибрагим Каргбо-младший

Football.ua

Стоит отметить, что в эпизоде со вторым забитым мячом нападающий получил повреждение после опасного подката сзади в исполнении футболиста "Кайрата".

Эта победа стала четвертой в шести контрольных поединках, которые провел столичный клуб в рамках первых турецких сборов команды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом товарищеском матче "Динамо" разгромило команду, за которую выступают экс-футболисты киевлян Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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