Главная Новости
19 марта • обновлено в 19:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Дубинчак рулоном туалетной бумаги отправил в нокдаун свою девушку

1.3т
Читать материал на украинском

Футболист "Динамо" Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за львовские "Карпаты", неудачно выполнил новый мировой челлендж "Оставайтесь дома".

21-летний защитник попал рулоном туалетной бумаги в голову своей девушке Мирославе Перейме.

Сперва спортсмен успешно чеканил бумажным изделием, но в концовке, пытаясь выбить рулон за кадр, отправил его четко в лицо подруге.

"Берегите своих девушек", - подписал ролик Дубинчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный челлендж выполнили Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Теннисистка успешно почеканила рулон туалетной бумаги своей ракеткой.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ризеспор
VS
Галатасарай
Победа Галатасарая
1.75 Сделать ставку
Генчлербирлиги
VS
Коньяспор
Победа Коньяспора или ничья
1.64 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Антальяспор
Победа Антальяспора с форой в +1,5 мяча
1.63 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Денизлиспор
Победа Сивасспора с форой в -1,0 мяча
1.84 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Касымпаша
Победа Касымпаши или ничья
1.71 Сделать ставку
Газиантеп
VS
Анкарагюджю
Победа Газиантепа
1.80 Сделать ставку
Фенербахче
VS
Кайсериспор
Победа Кайсериспора с форой в +1,5 мяча
2,03 Сделать ставку
Баррель нефти марки Brent 1 июля 2020 года будет стоить меньше 35.5 долларов
1.65 Сделать ставку
«Мазда 3» выиграет награду «Всемирный автомобиль года 2020»
2.30 Сделать ставку
Военный парад на День Независимости в 2020 году состоится
1.87 Сделать ставку