Футболист "Динамо" Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за львовские "Карпаты", неудачно выполнил новый мировой челлендж "Оставайтесь дома".

21-летний защитник попал рулоном туалетной бумаги в голову своей девушке Мирославе Перейме.

Сперва спортсмен успешно чеканил бумажным изделием, но в концовке, пытаясь выбить рулон за кадр, отправил его четко в лицо подруге.

"Берегите своих девушек", - подписал ролик Дубинчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный челлендж выполнили Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Теннисистка успешно почеканила рулон туалетной бумаги своей ракеткой.

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