Экс-футболист российского ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, который сейчас выступает за "Партизан" из Белграда, в интервью сербским СМИ рассказал о том, как в России любят Владимира Путина.

Зоран Тошич theatreofdreams.ru

"Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И еще кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют", – цитирует Тошича "Спортски Журнал".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к российскому президенту и признался, почему разделся ради Путина.

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