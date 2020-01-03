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3 января • обновлено в 18:21
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"Другие не интересуют": сербский футболист рассказал, как россияне помешаны на Путине

2.2т
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Экс-футболист российского ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, который сейчас выступает за "Партизан" из Белграда, в интервью сербским СМИ рассказал о том, как в России любят Владимира Путина.

Зоран Тошич

Зоран Тошич

theatreofdreams.ru

"Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И еще кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют", – цитирует Тошича "Спортски Журнал".

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия
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Хо Хол
Хо Хол
Если кто и помешан на Путине, то xoxлы. Ежедневно по сто раз на дню и все новости только о нем. Газопровод Путина, друг Путина, враг Путина и все остальное только через призму Путина.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Даже странно. Как это, на обозе, да нейтральная по отношению к России статья?
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hunt andres
hunt andres
Респект Зоран! Ну а как иначе)
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