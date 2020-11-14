Драма в Швейцарии: результаты Лиги наций 14 ноября. Видео

В рамках группового этапа Лиги наций состоялись 29 матчей 5-го тура.

Главный матч для украинских болельщиков прошел в Лейпциге, где подопечные Шевченко забили первыми, но не в итоге уступили 1:3 Германии.

Среди других результатов, стоит отметить невероятную ничью Испании со Швейцарией. Решающий гол был забит на 89-й минуте, при этом Серхио Рамос дважды не забил пенальти.

Кроме того, Португалия уступила Франции (0:1) и не смогла выйти в полуфинал, а Швеция была сильнее Хорватии (2:1).

Лига наций. Групповой этап. Результаты 14 ноября

Швейцария – Испания 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 26 Фройлер, 1:1 – 89 Жерар Морено.

Швейцария – Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания – Унаи Симон, Серджи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Предупреждения: Эльведи (15), Эмболо (58), Фройлер (71).

Удаление: Эльведи (79).

Германия – Украина 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Германия – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане (Вальдшмидт, 86), Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Украина – Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарный, Яремчук (Мораес, 75).

Предупреждения: Рюдигер (28), Малиновский (44).

Португалия – Франция 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 53 Канте.

Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 85), Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Бернарду Силва (Тринкау, 72), Вильям Карвалью (Диогу Жота, 56), Жоау Феликс (Паулинью, 85), Роналду.

Франция – Льорис, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Коман (Тюрам, 59), Марсьяль (Жиру, 78), Гризманн.

Предупреждения: Данилу Перейра (31), Льорис (62), Канте (79), Люка Эрнандес (82).

Швеция – Хорватия 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 36 Кулусевски, 2:0 – 45 Даниэльссон, 2:1 – 81, автогол Даниэльссон.

Швеция – Ольсен, Люстиг, Бенгтссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ларссон, Кулусевски (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.

Хорватия – Ливакович, Уремович (Юранович, 41), Чалета-Цар, Понграчич (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Рог, 77), Влашич, Модрич, Перишич, Будимир (Пашалич, 63).

Предупреждения: Чалета-Цар (35), Брекало (68), Экдаль (86).

Сан-Марино – Гибралтар 0:0 (0:0, 0:0)

Мальта – Андорра 3:1 (0:1, 3:0)

Латвия – Фарерские о-ва 1:1 (0:0, 1:1)

Кипр – Люксембург 2:1 (1:1, 1:0)

Азербайджан – Черногория 0:0 (0:0, 0:0)

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко, комментируя результат матча с Германией, назвал две причины негативного результата.