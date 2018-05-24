Драма в Киеве: определился победитель женской Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Лион" победил немецкий "Вольсфбург" в финале женской Лиги чемпионов сезона 2017/2018 и в третий раз подряд выиграл этот турнир. Встреча в Киеве на стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 4:1.

Самые драматичные события матча произошли в первом экстратайме. После нулевой ничьей в основное время, футболистки забили четыре гола в первой дополнительной 15-минутке.

Финал женской Лиги чемпионов

Немки первым отметились забитым голом, но спустя три минуты вторую желтую карточку получила их лидер - Александра Попп. Потеряв ключевого игрока, "Вольсфбург" рассыпался, и за 5 минуты "Лион" забил три безответных мяча. Еще один гол подопечные Рейнальда Педроса вкатили после перерыва.

Финал женской Лиги чемпионов

Финал женской Лиги чемпионов

"Лион" выиграл женскую ЛЧ третий год подряд и в пятый раз в истории турнира. В финале позапрошлогоднего розыгрыша "львы" в серии пенальти обыграли немецкий "Вольфсбург". В прошлом году "Лион" тоже по пенальти взял верх над "Пари Сен-Жерменом".

Финал женской Лиги чемпионов

Финал женской Лиги чемпионов

Финал женской Лиги чемпионов

Женская Лига чемпионов была утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2001 году, но до 2009 года турнир назывался женский Кубок УЕФА.

Финал женской Лиги чемпионов

Финал женской Лиги чемпионов

"Вольфсбург" (Германия) – "Лион" (Франция) – 0:0 (0:0), дополнительное время – 1:4

Голы: Хардер, 93 (1:0); Анри, 98 (1:1); ле Соммер, 99 (1:2); Хегерберг, 103 (1:3); Абили, 116 (1:4).

Удаление: Попп, 96.

Напомним, что 26 мая в Киеве состоится финал мужской Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Реал" и "Ливерпуль".