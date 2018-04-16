"Довел до кипения": в Германии восхитились Коноплянкой

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка привел в восторг немецкие СМИ своей игрой в матче чемпионата Германии, в котором его "Шальке" одержал победу над "Боруссией". Наш соотечественник нанес решающий удар в поединке, когда на 50-й минуте встречи завершил контратаку своей команды.

Издание Revier Sport оценило игру Коноплянки одним из наивысших баллов в "Шальке" – двойкой (в Германии лучшей считается единица). При этом журналисты отметили неожиданность выхода украинца в стартовом составе. "Его четкий голевой удар на 50-й минуте довел домашний стадион "Шальке" до кипения! Никто не ждал Коноплянку в стартовом составе на матч с Дортмундом. Его появление стало типичным сюрпризом от Тедеско. Уже в конце первого тайма чуть неточный удар Коно по воротам Бюрке вызвал на трибунах предчувствие успеха", – приводит выдержку из отчета Revier Sport сайт zbirna.com.

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