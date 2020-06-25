Достояние всей Украины, - Малиновский вызвал восторг в Италии

Великолепная игра украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского в матче 27-го тура чемпионата Италии Серии А против "Лацио" вызвала бурный восторг у фанатов клуба.

Болельщики в Twitter наперебой хвалят игрока сборной Украины, называя его левую ногу достоянием всей Украины.

"Левая нога Малиновского – достояние всей Украины". Twitter Sergio Tonatiuh

"Малиновский нравился мне, но с этим голом заставил в него влюбиться". Twitter MarceFigura

"Какая бомба у Малиновского". Twitter Sebastian Arias

"Малиновский, который очень заботится об уборке, решил, что надо убрать в углу паутину". Twitter Gianluigi Briguglio

"Малиновский только что забил один из лучших голов 2020 года". Twitter Franco Romero Ugalde

"Малиновский будет следующей большой продажей "Аталанты". Twitter Gaetano

"Вот это да! Малиновский, там вместо ноги пушка, какой гол!". Twitter mick7309

"У Малиновского одна из лучших левых ног в мировом футболе". Twitter Payetista

"Господи! Если вратарь коснется этого удара Руслана Малиновского, то он лишиться руки". Twitter bandeira de pirata?

"Ракета от Малиновского! Впечатляющий выстрел с левой игрока "Аталанты". Twitter Petronio Valdivieso Vélez

"Ходят слухи, что этот гол запрещен в 192 странах". Twitter emerson

"Малиновский вытащил паутину из ворот и убил самого старого паука". Twitter Sylwinho

"В отличии от других "Малиновский был настоящим игроком еще до приезда в Бергамо" Twitter Gianluca Losito

Сегодня я объявил себя поклонником "Аталанты" Малиновского". Twitter Juan Cruz

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский помог своей команде одержать волевую победу.

На 66-й минуте украинец получил мяч возле штрафной площади соперника и вторым касанием нанес пушечный выстрел по воротам "Лацио", не оставив шансов голкиперу. Решающий гол "Аталанта" забила за десять минут до конца матча, оформив камбэк со счетом 3:2.