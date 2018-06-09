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"Достиг дна": Шовковский высказался о футболе в Украине

1.1тЧитать новость на украинском

Экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский считает, что украинский футбол в кризисе, но хуже уже не будет.

"В 2012 году у нас четыре команды конкурировали за звание чемпиона, были нешуточные баталии. Сейчас две команды из этих четырех вообще прекратили существование. Мы говорим о спаде. И вот сейчас нужно думать о том, что делать всем вместе для того, чтобы футбол в Украине развивался. Хочется надеяться, что мы уже достигли дна и начали подниматься вверх. Прогнозировать что-то сложно", – сказал Шовковский на презентации своей книги.

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Александр Шовковский
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