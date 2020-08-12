Доставит проблемы "Интеру", – тренер "Базеля" о шансах "Шахтера" в полуфинале ЛЕ

Марсель Коллер высказался о шансах "Шахтера" в полуфинальном противостоянии с "Интером".

Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер оценил шансы донецкого "Шахтера" в полуфинальном матче Лиги Европы против "Интера" после разгромного поражения своей команды в четвертьфинале.

"Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" за счет своей скорости доставит проблемы "Интеру". Нам также известно, что "Интер" очень хорошо обороняется, имеет в атаке мастеровитых футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно трудно", – цитирует слова Коллера официальный сайт "Шахтера".

Напомним, что "горняки" сыграют с миланским клубом в понедельник, 17 августа. Спортивные аналитики назвали фаворита этого полуфинального противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкая команда установила уникальное достижение среди команд, которые не выступают в пяти сильнейших лигах Европы.