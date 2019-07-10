Дорогостоящему новичку "Реала" стало плохо на презентации

"Реал" провел презентацию очередного новичка, которым стал бразильский защитник Эдер Милитао. Однако пресс-конференция была сорвана - главному виновнику события стало плохо и он покинул зал.
Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo— Real Madrid Info (@RMadridInfo) July 10, 2019
После попыток успокоиться, попить воды и прийти в себя, Милитао сказал, что у него закружилась голова и с извинениями покинул комнату для пресс-конференций.
21-летний игрок подписал с мадридским клубом контракт сроком на 6 лет. Ориентировочная сумма трансфера составила 50 млн евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, звездного футболиста нашли пьяным без сознания.
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