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Дорогостоящему новичку "Реала" стало плохо на презентации

2.4т Читать материал на украинском

"Реал" провел презентацию очередного новичка, которым стал бразильский защитник Эдер Милитао. Однако пресс-конференция была сорвана - главному виновнику события стало плохо и он покинул зал.

После попыток успокоиться, попить воды и прийти в себя, Милитао сказал, что у него закружилась голова и с извинениями покинул комнату для пресс-конференций.

21-летний игрок подписал с мадридским клубом контракт сроком на 6 лет. Ориентировочная сумма трансфера составила 50 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездного футболиста нашли пьяным без сознания.

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Тема
Трансферы
Место
Испания Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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