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/Блоги - Новости футбола

Андрей Мальгин
Андрей Мальгин
Блогер, журналистВсе статьи автора

Допрыгались россияне

10т

Под русскими рухнул эскалатор в метро в Риме. Ни под кем не рушился, а вот именно под русскими рухнул. Русофобия какая-то. Правда, очевидцы рассказали агентству ANSA, что здоровые русские мужики организованно, по команде прыгали, спускаясь в метро, и кричали: "Грянем три мы и четыре: ЦСКА - ты лучший в мире!"

Новости
В России нет предпосылок для позитивных изменений

Три десятка раненых, семеро из них в тяжелом состоянии. Допрыгались, так сказать, лучшие в мире.

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Автор
Андрей МальгинАндрей Мальгин
Место
Италия
Источник
Источник:Facebook Андрея Мальгина
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ну что сказать? Шедеврально!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Снова чистки комментариев пошли, наверно скоро и санкции введут))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Проходил мимо, иди "срать" на кацапские паблики!!!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Помнится недавно в Генуе рухнул мост , вот стоял 60 лет и вдруг рухнул наверное Чепига прыгал . Автор уродд хотя на урине там через одного такие уроды . Гори в аду .
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Рысин Алексей, пригни зі своїм сцарьом, дебіл, з 16-го поверху, тільки, головне, не промаж мимо вхідного козирька
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1
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