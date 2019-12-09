Допинговый скандал: стало известно о судьбе России на Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об исключении России из всех международных турниров не отразится на участии россиян в финальной части Евро-2020 по футболу.

Решение WADA не отразится на участии сборной России на Евро-2020 fansided.com

Как сообщает AFP, национальная сборная России наравне с остальными 23 участниками Евро примет участие в континентальном форуме. Кроме того, четыре поединка пройдет в Санкт-Петербурге, согласно ранее утвержденному календарю матчей турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, решением Всемирного антидопингового агенства российским спортсменам запретили участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх на протяжении следующих четырех лет.

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