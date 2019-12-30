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30 декабря • обновлено в 21:37
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Допинг-скандал с Бесединым: СМИ сообщили о реакции УЕФА

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Европейский футбольный союз (УЕФА) будет рассматривать допинг-инцидент с форвардом киевского "Динамо" Артемом Бесединым после новогодних праздников.

По данным Sport.ua, в офис Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) пришло официальное письменное уведомление о решении УЕФА. Сообщается, что рассмотрение дела Беседина состоится после 6-го января. При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

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Официально: "Динамо" подписало замену Беседину

Артем Беседин

Артем Беседин

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин не смог пройти допинг-тест после матча Лиги Европы со шведским "Мальме", который завершился драматичным поражением "Динамо" (4:3). В столичном клубе подтвердили, что в отношении нападающего открыто дисциплинарное производство, однако отказались раскрывать детали инцидента, сославшись на требования УЕФА.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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