Допинг Беседина: "Динамо" выступило с заявлением

Футбольный клуб "Динамо" Киев подтвердил информацию о том, что в отношении нападающего Артема Беседина открыто дисциплинарное дело.

Форвард сборной Украины действительно подозревается в употреблении допинга.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

"19 декабря 2019 года ФК "Динамо" Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", – говорится в заявлении киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заработали в минувшем розыгрыше Лиги Европы.

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