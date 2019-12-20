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20 декабря • обновлено в 19:34
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Допинг Беседина: "Динамо" выступило с заявлением

2.2т
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Футбольный клуб "Динамо" Киев подтвердил информацию о том, что в отношении нападающего Артема Беседина открыто дисциплинарное дело.

Форвард сборной Украины действительно подозревается в употреблении допинга.

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Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо" Киев

"19 декабря 2019 года ФК "Динамо" Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", – говорится в заявлении киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заработали в минувшем розыгрыше Лиги Европы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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