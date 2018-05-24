Допинг-пробы на ЧМ-2018: ФИФА забанила Россию

Международная федерация футбола (ФИФА) не допустит российских специалистов до процедур с допинг-пробами на чемпионате мира по футболу-2018.

"Мое основное условие ведения антидопинговой политики в России состоит в том, что все от начала и до конца должно выполняться усилиями ФИФА без российского вмешательства", — объяснила такой бан изданию The Times глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг.

Ранее сообщалось, что международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование по допинг-скандалу с футболистами сборной России.

В пресс-релизе ФИФА сообщалось, что особое внимание при проверке было уделено футболистам, которые вошли в заявку сборной России на чемпионат мира—2018.