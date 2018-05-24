УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Допинг-пробы на ЧМ-2018: ФИФА забанила Россию

6.5тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) не допустит российских специалистов до процедур с допинг-пробами на чемпионате мира по футболу-2018.

"Мое основное условие ведения антидопинговой политики в России состоит в том, что все от начала и до конца должно выполняться усилиями ФИФА без российского вмешательства", — объяснила такой бан изданию The Times глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг.

Новости
ФИФА сказала, сколько украинцев купили билеты на ЧМ-2018 в России

Ранее сообщалось, что международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование по допинг-скандалу с футболистами сборной России.

В пресс-релизе ФИФА сообщалось, что особое внимание при проверке было уделено футболистам, которые вошли в заявку сборной России на чемпионат мира—2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Темы
ЧМ-2018допинговый скандал
Объект
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
5
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги