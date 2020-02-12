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12 февраля • обновлено в 20:26
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Допинг Беседина: форвард "Динамо" готов пойти на смелый шаг перед Евро-2020

1.3т
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Представители нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина обратились во Всемирную антидопинговую ассоциацию (WADA) с просьбой ускорить рассмотрение допингового дела.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в выпуске "Цыганык Live" на FootballHub.

Артем Беседин

Артем Беседин

1927.kiev.ua

"Представители игрока уверены в том, что могут доказать его невиновность. И самое главное для него попытаться набрать форму и поехать на Евро-2020. Его представители надеются, что WADA пойдет навстречу футболисту", – сказал Цыганык.

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Напомним, 20 декабря 2019 года стало известно о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил УЕФА. По информации СМИ, форвард "Динамо" не прошел допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Сам Беседин до окончания рассмотрения дела не может играть и тренироваться с клубом. Ранее сообщалось, что решение по его делу должны вынести 27 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Артем Беседин провалил допинг-тест по вине врачей.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Артем Беседин
Теги
WADA ФК Динамо Киев
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