Испанское издание Marca проводит голосование за лучший стадион в мире. Одним из претендентов является украинская "Донбасс Арена".

Донбасс Арена

По состоянию на момент публикации новости донецкий стадион находится на 25-м месте из 40 (1,7 тысячи голосов).

На первом месте находится Каирский международный стадион, за который проголосовали 111 тысяч человек. Далее идёт мадридский стадион "Сантьяго Бернабеу" с 37 тысячами голосов. В первую тройку входит также барселонский "Камп Ноу" (22,9 тысячи).

Проголосовать можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит "Донбасс Арена" и прилегающая к ней местность после почти 6 лет войны.

Отметим, что в феврале прошлого года на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.