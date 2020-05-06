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6 мая • обновлено в 22:32
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"Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

1.1т
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Испанское издание Marca проводит голосование за лучший стадион в мире. Одним из претендентов является украинская "Донбасс Арена".

Донбасс Арена

Донбасс Арена

По состоянию на момент публикации новости донецкий стадион находится на 25-м месте из 40 (1,7 тысячи голосов).

"Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона в мире

На первом месте находится Каирский международный стадион, за который проголосовали 111 тысяч человек. Далее идёт мадридский стадион "Сантьяго Бернабеу" с 37 тысячами голосов. В первую тройку входит также барселонский "Камп Ноу" (22,9 тысячи).

Проголосовать можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит "Донбасс Арена" и прилегающая к ней местность после почти 6 лет войны.

Отметим, что в феврале прошлого года на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
Донбасс Арена
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