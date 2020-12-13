Дом легендарного Паоло Росси ограбили во время его похорон

Дом легенды итальянского футбола и обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси ограбили во время его похорон. Как сообщает Football Italia, банда вынесла деньги и часы фирмы Rolex.

По версии полиции, воры попали в дом, взломав окно на кухне, после чего начали обыскивать комнаты. Преступники действовали без спешки, так как сигнализация и камеры наружного наблюдения были отключены.

Ни футбольные трофеи, ни медали Росси не пострадали. О точном ущербе будет известно в ближайшие дни.

"У меня даже нет сил говорить. Смерти Паоло было недостаточно, стресса от этих изнурительных дней было недостаточно, боли для всех нас было недостаточно, чтобы теперь испытать такое потрясение", – сказала вдова Росси Федерика Каппеллетти.

Следователи не исключают, что воры могли долгое время следить за домом, прежде чем пойти на ограбление.

"Более трусливого и отвратительного поступка, чем этот, невозможно представить. Полиция делает все, чтобы найти виновных. Выражаю свою всяческую поддержку семье Паоло Росси", –написал в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Росси, умер 10 декабря в возрасте 64 лет. На клубном уровне Росси успешно выступал за "Виченцу" и ряд других итальянских команд, включая "Ювентус" и "Милан". После окончания карьеры в конце 1980-х Паоло работал экспертом на телеканалах Sky, Rai и Mediaset.