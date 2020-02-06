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7 февраля • обновлено в 08:31
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"Должны проникнуться": легенда "Динамо" высказался о Зеленском

4.7т
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Легендарный футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк заявил, что видит позитивные сдвиги в стране после прихода на пост президента Владимира Зеленского.

При этом он отметил, что украинцам нужно верить в себя и пытаться менять свою жизнь.

Леонид Буряк

Леонид Буряк

кадр из видео

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"Конечно, я слежу за политической жизнью страны. Сейчас, наверное, вся страна в политике. Без этого никак. Ситуация сложная, но я думаю, что она двинулась вперед. Я все-таки верю в президента и в то, что что-то изменится. На те шаги, которые предпринимает правительство и президент, надо время. Думаю, здесь каждый человек должен этим проникнуться. Потому что если мы все не будем этого хотеть, то мы не станем лучше жить. Нам будет сложно все это остановить. То, что я хотел бы, это чтоб была та Украина, которая была в СССР", – сказал Буряк в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что пока ему непонятна фигура Владимира Зеленского в политике.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Буряк
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже!`` Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Легенла переувалифицировался в "легенду", отрастив язык. Который не для "говоритт", а "лизать". А какая хрен разница кому дизать? Лишь бы при власти был. Не поэтому ли Путина так часто поминаете - сожадеете, что язык не достат?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Альгин Михаил, Путин - президент Ебароссии. Или ты уже и это не помнишь, идиото?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Альгин Михаил, ты шо, пидaр - гавкать везде будешь? Дерьмо вонючее иксперд во всем! Пшел вон, ничтожество с помойки!
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