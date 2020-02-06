"Должны проникнуться": легенда "Динамо" высказался о Зеленском

Легендарный футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк заявил, что видит позитивные сдвиги в стране после прихода на пост президента Владимира Зеленского.

При этом он отметил, что украинцам нужно верить в себя и пытаться менять свою жизнь.

Леонид Буряк кадр из видео

"Конечно, я слежу за политической жизнью страны. Сейчас, наверное, вся страна в политике. Без этого никак. Ситуация сложная, но я думаю, что она двинулась вперед. Я все-таки верю в президента и в то, что что-то изменится. На те шаги, которые предпринимает правительство и президент, надо время. Думаю, здесь каждый человек должен этим проникнуться. Потому что если мы все не будем этого хотеть, то мы не станем лучше жить. Нам будет сложно все это остановить. То, что я хотел бы, это чтоб была та Украина, которая была в СССР", – сказал Буряк в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что пока ему непонятна фигура Владимира Зеленского в политике.

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