"Должны попробовать": экс-футболист "Динамо" объяснил, почему голосовал за Зеленского

Экс-футболист киевского "Динамо", а ныне игрок черниговской "Десны" Андрей Богданов рассказал, за кого отдал свой голос на выборах президента Украины.

Андрей Богданов ФК "Десна"

"Я за Зеленского голосовал. За партию, к сожалению, не получилось проголосовать. Мы на сборах были. Но если бы была такая возможность, то я бы, конечно, за "Слугу Народа" проголосовал", - сказал Богданов, чьи слова цитирует YouTube-канал Stargorod Sport.

Свой выбор футболист объяснил необходимостью перемен в стране.

"Украине нужны перемены. Должны прийти новые люди к власти и попробовать, потому что сами видят, в каком состоянии народ был. Надеюсь, они смогут что-то изменить и улучшить. Надо им дать хотя бы полгода-год, чтобы увидеть результат", - добавил футболист "Десны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер легендарного клуба обратился к Зеленскому.

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