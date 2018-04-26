"Должно рухнуть?" Суркис указал на особенность "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил уверенность в том, что уход любого ключевого футболиста команды никак не скажется на ее игре. Босс "бело-синих" вспомнил о том, что ушедшего в "Боруссию" Андрея Ярмоленко успешно заменил более молодой воспитанник клуба.

"Какой-то год назад я не мог представить, что от нас уйдет Ярмоленко. Но я понимал, что он покинет "Динамо", я понимал, что его надо продавать. А когда Ярмоленко ушел, то казалось, что все должно рухнуть, поскольку он был лидером на поле, он вёл за собой команду. Но появился Цыганков. Мы купили Вербича. Заиграли молодые ребята. Вот сейчас из-за травмы нет Шапаренко, и я всё никак не могу дождаться его возвращения, чтобы снова наслаждаться его игрой", – цитирует Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал "Обозреватель", английский "Эвертон" заинтересован в услугах одного из тренеров киевского "Динамо".