"Должно быть меньше": Ярмоленко сказал, чего не стоит делать игрокам "Динамо"

Экс-полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что нынешним игрокам киевского клуба не стоит вступать в пререкания с фанатами, особенно, когда это попадает в кадр.

Андрей Ярмоленко ФК Динамо

"Когда я был в "Динамо", тоже было по-разному — и чемпионат выигрывали, и на четвертом месте заканчивали. Я понимаю, в каком состоянии сейчас находятся ребята. У меня осталась группа в WhatsApp с болельщиками "Динамо". Я всегда прошу их поддерживать команду. Сейчас это — самое важное. Считаю, должно быть меньше разговоров на камеру после матчей. Если у болельщиков есть претензии — они могут приехать на базу и пообщаться с игроками", — цитирует Ярмоленко sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа после того, как "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, Виктор Цыганков подошел к болельщикам. Диалог получился крайне неприятным для капитана "бело-синих", с обилием претензий и нецензурной лексики.

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