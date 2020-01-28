Должен покинуть! Украинского футболиста "Шахтера" выгнали из клуба

Обладатель Кубка Португалии-2013 "Витория Гимарайнш" приняла решение досрочно вернуть арендованного у донецкого "Шахтера" украинского защитника Валерия Бондаренко.

Валерий Бондаренко ФК Шахтер

Как сообщает guimaraes digital, 25-летний украинец должен покинуть португальский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

После перехода в "Викторию" Изы Салимана, в составе оказалось 5 центральных защитников. С учетом того, что клуб выступает исключительно в национальном первенстве, руководство португальцем посчитало неоправданной роскошью держать в команде Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бразильский футболист "Порту" Алекс Теллес отметился фантастическим ударом в полуфинале Кубка португальской лиги против "Витории Гимарайнш".

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