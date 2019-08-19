"Должен отвечать": Луческу неожиданно выступил против Фонсеки в "Шахтере"

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу подверг резкой критике работу другого экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки.

По его словам, португальского специалиста не заботило будущее донецкой команды. Он думал лишь о сиюминутном результате.

"Проблема в том, что три года (время работы Фонсеки — 2016-2019 гг. — Ред.) "Шахтер" не вводил в состав молодых игроков. Вообще Фонсеку интересовала только победа в чемпионате, но когда ты хочешь иметь команду на будущее, тебе нужно рисковать и менять игроков. 4-5 человек нужно менять и наигрывать молодых футболистов. Если ты так не делаешь, как когда ждать их роста?" — отметил Луческу.

Паулу Фонсека twitter.com/fcshakhtar

Румынский специалист привел примеры того, как стоило работать Фонсеке, а также рассказал как действовал он, будучи тренером.

"Хочешь только результат? Ставь постоянно одних и тех же 12 человек, тогда у тебя будет результат, но вскоре начнутся проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, потому мы и приняли решение отпустить Чигринского в "Барселону". Ярослав уже был готов играть".

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"Сейчас тот самый этап развития у Матвиенко. Борячук сыграл много, но Фонсека их не использовал, доверяя 12-14 игрокам. Хорошо, опытные игроки давали результат, выигрывали чемпионат. Но когда ты работаешь в команде, то должен отвечать не только за результат, но и за будущее", — резюмировал Мирча Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее румынский тренер эмоционально прошелся по последним событиям в "Динамо".

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