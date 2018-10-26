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''Должен был'': лидер "Динамо" высказался о партнере по команде

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Футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды в третьем матче группового раунда Лиги Европы против "Ренна". Словенский игрок отметил, что вице-чемпион Украины имел отличную возможность выйти вперед в дебюте встречи после удара Морозюка.

"Он еще должен был забивать в начале матча. У нас были моменты и, думаю, мы сыграли удачно. Если мы продолжим в том же духе — все будет хорошо", - цитирует Вербича MatchDay.

''Должен был'': лидер "Динамо" высказался о партнере по команде

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Также футболист "Динамо" отметил, что большой потерей в составе для них стало отсутствие второго капитана киевлян Виктора Цыганкова.

"Он очень важный игрок для нашей команды. Цыганков принимает участие в каждом матче, он высококлассный футболист. Он очень помогает, поэтому нам его не хватало сегодня. Тем не менее, мы добыли три очка — вся команда счастлива", - подытожил Вербич.

Как сообщал OBOZREVATEL, против "Ренна" Вербич сыграл свой первый матч после трехнедельного восстановления.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Беньямин Вербич
Объект
ФК Динамо Киев
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