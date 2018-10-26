''Должен был'': лидер "Динамо" высказался о партнере по команде

Футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды в третьем матче группового раунда Лиги Европы против "Ренна". Словенский игрок отметил, что вице-чемпион Украины имел отличную возможность выйти вперед в дебюте встречи после удара Морозюка.

"Он еще должен был забивать в начале матча. У нас были моменты и, думаю, мы сыграли удачно. Если мы продолжим в том же духе — все будет хорошо", - цитирует Вербича MatchDay.

ФК Динамо Киев

Также футболист "Динамо" отметил, что большой потерей в составе для них стало отсутствие второго капитана киевлян Виктора Цыганкова.

"Он очень важный игрок для нашей команды. Цыганков принимает участие в каждом матче, он высококлассный футболист. Он очень помогает, поэтому нам его не хватало сегодня. Тем не менее, мы добыли три очка — вся команда счастлива", - подытожил Вербич.

Как сообщал OBOZREVATEL, против "Ренна" Вербич сыграл свой первый матч после трехнедельного восстановления.