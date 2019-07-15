"Долго следили": тренер "Аталанты" высказался о переходе украинца Малиновского

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в шаге от подписания контракта с итальянской "Аталантой" и уже прибыл в Бермаго для подписания соглашения.

"Я счастлив, но пока не могу говорить, мне еще предстоит подписать контракт, после чего пообщаемся. Форца Аталанта", — цитирует Малиновского Gianlucadimarzio.com.

Руслан Малиновский в аеропорту Милана gianlucadimarzio.com

А вот главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини уже говорит об украинце, как о полноправном игроке его клуба.

"Наши скауты долго следили за Малиновским. И оценили его очень положительно. Когда нам выпадает возможность подписать хороших игроков, мы даже не думаем дважды. Будем искать для Руслана лучшее применение на поле, ведь он отличается от наших полузащитников - де Рона и Фройлера. Малиновский - более атакующий игрок, может даже Гомеса заменить на позиции атакующего хавбека. Безусловно, мы сделали хорошее приобретение к Лиге чемпионов", - сказал наставник "Аталанты" в комментарии Tuttomercatoweb.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Аталанта", которая стартует осенью в Лиге чемпионов, сделала новое предложение бельгийскому клубу. Теперь итальянцы готовы заплатить за украинского полузащитника 13,7 миллионов евро, сообщил журналист из Бергамо Альфредо Педулла.

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