"Долго не раздумывал": футболист сборной Украины в восторге от переезда в Россию

Футболист сборной Украины Иван Ордец с восторгом прокомментировал свой трансфер из донецкого "Шахтер" в московское "Динамо".

"До перехода слышал о "Динамо" только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей", – сказал Ордец в интервью клубной пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в питерский "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий. Еще один игрок "Шахтер" Олег Демченко продолжит карьеру в казанском Рубине.

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