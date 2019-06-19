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"Долго не раздумывал": футболист сборной Украины в восторге от переезда в Россию

6.1тЧитать материал на украинском

Футболист сборной Украины Иван Ордец с восторгом прокомментировал свой трансфер из донецкого "Шахтер" в московское "Динамо".

"До перехода слышал о "Динамо" только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей", – сказал Ордец в интервью клубной пресс-службе.

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Тема
Трансферы
Персона
Иван Ордец
Место
Россия
Теги
ФК ШахтерДинамо Москва
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Комментарии
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Он просто ни одного языка кроме русско-матерного выучить не смог, потому и на Рассию подался.
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леня зе
леня зе
ждем грязь от поцриотов.
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леня зе
леня зе
Себостьян Прейро, глянь сколь вас и6вну7ых 114 не нравится
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леня зе
леня зе
Себостьян Прейро, ты падл0 мой паспорт видел.гнида лагерная
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