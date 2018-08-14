Долги потянули на дно: 5 оскаров 4-го тура УПЛ

Последний на данный момент тур Премьер-лиги вышел несколько тусклым - "Динамо" и "Мариуполь" свой матч не проводили из-за занятости в еврокубках (игра перенесена на 26 сентября), "Заря" сыграла экономно, и только "Шахтер" с "Ворсклой" порадовали обилием голов. И пока каждый из лидеров прошлого сезона решает свои проблемы, этим всем отлично пользуется "Александрия".

Герой тура: Андрей Цуриков и вся "Александрия"

Пока большинство команд вкатывается в сезон и решает свои игровые проблемы, "Александрия" сполна пользуется обстановкой - 4 матча, 4 победы. У александрийцев довольно легкий календарь на старте сезона, и сейчас было просто грех не обыграть "Арсенал-Киев" и не закрепиться в лидерах чемпионата.

"Александрия" не дарит болельщикам разгромные и красочные победы - команда Шарана долго "пилила" киевлян, чтобы выйти вперед. И когда дальние удары и обычные комбинации не проходили, "Желто-черные" решились мягко исполнить штрафной, используя преимущество вверху и игру на опережение, позволившую Цурикову буквально воткнуть мяч в ворота.

Неудачник тура: голкипер "Десны" Евгений Паст

Собственно, здесь не повезло не только Пасту, но и всей "Десне" - черниговцы проиграли "Черноморцу" явно не по игре всего 0:1, пропустив довольно нелепо. Мяч после подачи штрафного стукнулся сначала о штангу и перекладину (!), после чего юркнул за спину вратаря точно к игроку "Моряков" Евгению Смирнову. Тому оставалось только подставить голову.

Гол тура: "пушка" прямо в девятку от Евгения Пасича

Здесь все сложилось прямо геройски для Евгения Пасича - его "Олимпик" проигрывал "Львову" до последнего, но уже на финишной прямой Пасич решился на дальний удар с лету и тем самым спас для дончан ничью. Гол получился на загляденье!

(гол Пасича на видео - с 3:07)

Ключевой момент тура: "Ворскла" с треском проиграла и опустилась на дно таблицы

Чем дальше в сезон, тем больше туч сгущается над "Ворсклой". В клубе уже не первый месяц не могут решить проблемы с долгами, и, похоже, это все больше сказывается на игре - команда Василия Сачко снова проиграла, из-за чего обосновалась аж на 11-м, предпоследнем месте в турнирной таблице (в активе "Ворсклы" лишь одна победа в четырех матчах).

Да, сейчас полтавчане противостояли "Шахтеру", который буквально разорвал защиту "Бело-зеленых" во втором тайме. Но многие болельщики после этого стали недоумевать, почему "Ворскла" так нелепо посыпалась во втором тайме, хорошо отыграв до перерыва? Что произошло с командой? Что за случай с "внезапно заболевшим игроком", о котором говорил Сачко после матча?

И чем дальше, тем больше вопросов оставляет "Ворскла" вокруг себя. А ведь через пару недель полтавчанам играть в группе Лиги Европы...

Картина тура: "смерть" газона в Одессе

Вечная проблема украинского футбола - качество газонов и травяного покрытия, что преследует даже самые лучшие арены Украины. Похоже, в этом сезоне первым "облысевшим" уже стал стадион "Черноморец" в Одессе.

На дворе только середина августа, а газон на "Черноморце" уже очень "подустал" и обзавелся приличными залысинами. Хотя еще в начале сезона, принимая матч за Суперкубок Украины, трава в Одессе была отличная. Но спустя месяц все выглядит довольно печально...

Это видео со стадиона "Черноморец" появилось в интернете в первую очередь как доказательство, что на арене специально подкрашивают траву. Так это или нет - окончательно визуально подтвердить сложно, но зато на картинке видно общее удручающее состояние газона. При этом на стадионе в новом сезоне прошли только 3 матча (с учетом Суперкубка), а перерыв в чемпионате наступит лишь в конце ноября...