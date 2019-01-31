''Доиграются со мной'': звезда сборной России наехал на клуб украинца

Форвард сборной России Артем Дзюба принял участие в блице. На вопрос, когда у "Манчестер Сити", в котором выступает украинец Александр Зинченко, закончатся деньги футболист ответил, что надеется, что клуб накажут.

"Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с [финансовым] fair play еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить", - сказал Дзюба в интервью Sport24.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба twitter.com/teamrussia

Напомним, что после товарищеского матча "Зенита" против московского "Локомотива" звезда ЧМ-2018 наехал на бывшего футболиста "Динамо" Тараса Михалика. По мнению Дзюбы, украинский защитник играл против него слишком грубо.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который стал главной звездой сборной России на ЧМ-2018, поучаствовал в тренировке и спарринге с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Оппонентом Дзюбы стал Александр Волков, который выступает в тяжелом весе.

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