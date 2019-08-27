Догоняли всей командой: в Сербии футболист отличился жутким хамством

В Сербии произошла грандиозная драка между футболистами команд "Металац" и "Бачка" во время матча первой лиги чемпионата страны.

"Металац" - "Бачка" ФК "Металац"

В одном из эпизодов игрок "Бачки" получил травму, оставшись лежать на газоне. Его партнеры по команде остановились, ожидая, когда соперник по правилам фейр-плей выбьет мяч за пределы поля.

Однако этого не произошло. Более того, форвард "Металаца" Никола Грбович, получив мяч, вышел на ворота "Бачки" и реализовал выход один на один. Любопытно, что, как сообщает Sportarena, арбитр гол засчитал.

En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI — Lazar van Parijs (@LazarVP) 26. august 2019

Игроки "Бачки" едва не устроили самосуд Грбовичу прямо на футбольном поле, и тот вынужден был спасаться бегством. В итоге началась драка, которая завершилась одним удалением у "Металаца" и двумя красными карточками для игроков "Бачки".

Отметим, что поединок завершился победой "Металаца" со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий спровоцировал массовую драку с чеченцами в чемпионате России.

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